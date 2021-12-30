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Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно

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Четверг 30 декабря 2021 08:30
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится сегодня, 30 декабря.

Что известно о сегодняшнем заседании, рассказывает РБК-Украина.

Дата заседания: 30 декабря.

Место проведения: Офис президента.

Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание после его отчета 24 декабря.

Сначала заседание СНБО созвали на 29 декабря, но за день до проведения его перенесли на 30 декабря. Как пояснили в аппарате СНБО, перенести заседание решили из-за расширения повестки дня.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания СНБО, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - сообщили в аппарате СНБО.

По словам информированного источника РБК-Украина, рассмотрят:

  • вопросы безопасности,
  • ситуацию в энергетике,
  • эпидемиологическую ситуацию в стране.

Другой собеседник сообщил, что заседание запланировано на 15:00. При этом ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.

Прошлое заседание СНБО прошло 10 ноября 2021 года. Оно в основном касалось ситуации с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС.

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