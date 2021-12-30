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Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо

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Четвер 30 грудня 2021 08:30
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно відбудеться сьогодні, 30 грудня.

Що відомо про сьогоднішнє засідання, розповідає РБК-Україна.

Дата засідання: 30 грудня.

Місце проведення: Офіс президента.

Глава держави доручив секретарю РНБО Олексію Данілову скликати засідання після його звіту 24 грудня.

Спочатку засідання РНБО скликали на 29 грудня, але за день до проведення його перенесли на 30 грудня. Як пояснили в апараті РНБО, перенести засідання вирішили через розширення порядку денного.

"У зв’язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання РНБО, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - повідомили в апараті РНБО.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, розглянуть:

  • питання безпеки,
  • ситуацію в енергетиці,
  • епідеміологічну ситуацію в країні.

Інший співрозмовник видання повідомив, що засідання заплановане на 15:00. При цьому жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.

Минуле засідання РНБО пройшло 10 листопада 2021 року. Воно здебільшого стосувалося ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

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