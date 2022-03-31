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Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про зустріч з Путіним і гарантії

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Київ, Четвер 31 березня 2022 21:14
Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про зустріч з Путіним і гарантії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 31 березня провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили можливу зустріч з Володимиром Путіним і гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.

Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала пройшла 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру. Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.

Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і Росії. За його словами, він погодив з Ердоганом подальші кроки по досягненню миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колезі за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.

Нагадаємо, напередодні Ердоган заявив про готовність Туреччини стати однією з країн, які гарантують безпеку України.

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