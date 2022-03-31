Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про зустріч з Путіним і гарантії

Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала пройшла 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру. Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.

Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і Росії. За його словами, він погодив з Ердоганом подальші кроки по досягненню миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колезі за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.