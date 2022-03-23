Зеленский созвонился с Джонсоном. Обсудили оборонную помощь Украине

"Поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим!"- написал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна стремится усилить военную поддержку, а также продолжить санкционное давление на Россию.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.