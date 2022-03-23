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Зеленский созвонился с Джонсоном. Обсудили оборонную помощь Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим!"- написал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна стремится усилить военную поддержку, а также продолжить санкционное давление на Россию.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против Украины