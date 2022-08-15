Зеленський скликав Ставку верховного головнокомандувача: що розглядали

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.

Він зазначив, що на засідання учасники обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів президента. Також учасники заслухали доповідь про стан виконання рішення РНБО "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію указом Зеленського від 26 серпня 2021 року. Данілов зазначив, що щодо усіх розглянутих питань порядку денного були ухвалені відповідні рішення.