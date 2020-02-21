Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения

Соответствующий указ № 55/2020 президент подписал 21 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский образовал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В указе №55/2020, который президент подписал 21 февраля, отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации госгарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения до реализации этих гарантий для других видов медпомощи.
По результатам анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы охраны здоровья.
Рабочая группа может запрашивать и получать в установленном порядке от вспомогательных органов и служб необходимую информацию, документы и материалы, приглашать на свои заседания их представителей и экспертов из соответствующих вопросов.
Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья'я нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.
Ранее министр здравоохранения'я Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что второй этап медицинской реформы начнется 1 апреля 2020 года.