Зеленский создал в Токмаке военную администрацию и назначил ее начальника
Президент Владимир Зеленский образовал Токмакскую городскую военную администрацию (Запорожская область). Также глава государства назначил ее руководителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Отмечается, что военная администрация в Токмаке создана указом №319/2022.
Кроме того, Зеленский издал распоряжение о назначении начальника Токмакской ГВА. Эту должность занял Александра Чуба. До этого он занимал пост секретаря Токмакского городского совета.
Напомним, сегодня стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского. По неофициальным данным, вероятной причиной трагедии могло стать самоубийство.
Стоит напомнить, что Токмак уже более двух месяцев находится под оккупацией России.
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