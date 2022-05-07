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Зеленский создал в Токмаке военную администрацию и назначил ее начальника

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Токмак, Суббота 07 мая 2022 15:59
Зеленский создал в Токмаке военную администрацию и назначил ее начальника Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский образовал Токмакскую городскую военную администрацию (Запорожская область). Также глава государства назначил ее руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что военная администрация в Токмаке создана указом №319/2022.

Кроме того, Зеленский издал распоряжение о назначении начальника Токмакской ГВА. Эту должность занял Александра Чуба. До этого он занимал пост секретаря Токмакского городского совета.

Напомним, сегодня стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского. По неофициальным данным, вероятной причиной трагедии могло стать самоубийство.

Стоит напомнить, что Токмак уже более двух месяцев находится под оккупацией России.

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Владимир Зеленский Запорожская область
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