Зеленский создал Совет по развитию высшего образования

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Совет будет заниматься совершенствованием высшего образования

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования. Соответствующий указ президент подписал 3 июня.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

По его словам, задачами Совета будет совершенствование качества и содержание высшего образования, а также подготовка по совершенствованию законодательства Украины.

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы. Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", - сообщил Зеленский.

Кроме этого президент отметил необходимость популяризации математических и естественных наук, а привлечение к образованию иностранных студентов.

Также в ближайшее время планируются встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования, где будут определены пути развития.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 июня Зеленский встретился с ректорами ведущих высших учебных заведения, чтобы обсудить проблему "кадрового голода" в Украине.

Также ранее Зеленский сообщал, что не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики.

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Автор: Игорь Литвиненко