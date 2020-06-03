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Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти

Новини » Політика     03.06.2020 - 12:21
Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рада буде займатися вдосконаленням вищої освіти

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти. Відповідний указ президент підписав 3 червня.

Про це Зеленський повідомив в Facebook.

За його словами, завданнями Ради буде вдосконалення якості і зміст вищої освіти, а також підготовка по вдосконаленню законодавства України.

"Ми повинні сформувати чіткі цілі і готувати конкурентоспроможних фахівців - відповідно з потребами української економіки. Визначити, яким професіям ринок перенасичений, а які, навпаки, гостро затребувані в найближчі роки. Не менш важливо і розвиток мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне - в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - повідомив Зеленський.

Крім цього, президент наголосив на необхідності популяризації математичних і природничих наук, а залучення до освіти іноземних студентів.

Також найближчим часом плануються зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти, де будуть визначені шляхи розвитку.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 червня Зеленський зустрівся з ректорами провідних вищих навчальних закладів, щоб обговорити проблему "кадрового голоду" в Україні.

Також раніше Зеленський повідомляв, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти та енергетики.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийОсвіта
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