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Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса. Его возглавила заместитель Ермака

Киев, Понедельник 18 января 2021 22:19
Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса. Его возглавила заместитель Ермака
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил главу Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса. Его возглавила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

Совет был создан указом президента №582/2020 от 22 декабря. Он должен способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия между органами власти и малым бизнесом, а также общественными объединениями предпринимателей.

Совет должен в короткие сроки подготовить предложения по решению насущных проблем малого бизнеса в Украине, которые передадут в Нацсовет реформ при главе государства.

Напомним, в середине декабря в Офисе президента прошло совещание с представителями малого бизнеса. Совещание провели на фоне протестов предпринимателей в Киеве.

Добавим, одним из проблемных вопросов является внедрение кассовых аппаратов для ФОПов, но Верховная рада уже отсрочила его до 1 января 2022 года.

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