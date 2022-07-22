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Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области

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Запорожская область, Пятница 22 июля 2022 18:25
Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Приморской городской военной администрации в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно документу, создается Приморская городская военная администрация в Бердянском районе.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской ОГА поручено принять меры, связанные с созданием новой военной администрации.

Отметим, Приморск находится на берегу Азовского моря, примерно между Бердянском и Мелитополем. С 25 февраля 2022 года находится в российской оккупации.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что российским войскам все труднее удерживать свои позиции, а украинские силы продвигаются шаг за шагом в освобождении захваченных территорий.

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Владимир Зеленский Запорожская область
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