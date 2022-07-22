Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Приморской городской военной администрации в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Отметим, Приморск находится на берегу Азовского моря, примерно между Бердянском и Мелитополем. С 25 февраля 2022 года находится в российской оккупации.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что российским войскам все труднее удерживать свои позиции, а украинские силы продвигаются шаг за шагом в освобождении захваченных территорий.

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