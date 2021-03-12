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Зеленський утворив Консультативну раду з забезпечення прав захисників України

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 13:52
Зеленський утворив Консультативну раду з забезпечення прав захисників України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 він підписав сьогодні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Рішення про створення цього дорадчого органу було ухвалено з урахуванням соціального напруження та запиту суспільства на доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах захисників України", - вказано у повідомленні.

Чим займатиметься новостворений орган

Цей орган при Офісі президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу.

"З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства - сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу", - вказано у повідомленні.

Відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

У повідомленні підкреслюється, що у таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, глибшого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.

За словами голови ради Альони Вербицької, до її складу входитимуть народні депутати, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники та громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат в розслідуванні військових злочинів.

Нагадаємо, з кінця листопада 2020 року дозволений допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

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