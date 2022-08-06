Зеленский создал группу по разработке механизма для взыскания убытков с России

В Украине создали группу, которая разработает механизм для взыскания с России убытков, нанесенных войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Глава государства Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили вопросы компенсации убытков. Президент отметил, что выплачивать компенсации должна Россия как агрессор.
Для создания и внедрения специального механизма Зеленский создал рабочую группу. Ее возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, а членами стали представители Кабмина, украинские и международные юристы.
Также продолжается работа над созданием комиссии по взысканию компенсаций. Для этого планируется заключить международный договор с партнерами. Эта комиссия будет рассматривать заявления о возмещении.
Отмечается, что создать соответствующий механизм поможет резолюция, которую приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ внедряет систему ответственности за агрессию против Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что послевоенное восстановление Украины будет осуществляться в три этапа.
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