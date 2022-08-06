Зеленский создал группу по разработке механизма для взыскания убытков с России

Глава государства Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили вопросы компенсации убытков. Президент отметил, что выплачивать компенсации должна Россия как агрессор.

Для создания и внедрения специального механизма Зеленский создал рабочую группу. Ее возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, а членами стали представители Кабмина, украинские и международные юристы.

Также продолжается работа над созданием комиссии по взысканию компенсаций. Для этого планируется заключить международный договор с партнерами. Эта комиссия будет рассматривать заявления о возмещении.

Отмечается, что создать соответствующий механизм поможет резолюция, которую приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ внедряет систему ответственности за агрессию против Украины.