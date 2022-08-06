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Зеленський створив групу з розробки механізму для стягнення збитків з Росії

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Київ, Субота 06 серпня 2022 11:40
Зеленський створив групу з розробки механізму для стягнення збитків з Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні створили групу, яка розробить механізм для стягнення з Росії збитків, завданих війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили питання компенсації збитків. Президент зазначив, що виплачувати компенсації повинна Росія як агресор.

Для створення та впровадження спеціального механізму Зеленський створив робочу групу. Її очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак, а членами стали представники Кабміну, українські та міжнародні юристи.

Також триває робота над створенням комісії зі стягнення компенсацій. Для цього планується укласти міжнародний договір з партнерами. Ця комісія буде розглядати заяви про відшкодування.

Зазначається, що створити відповідний механізм допоможе резолюція, яку прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Документ впроваджує систему відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що післявоєнна відбудова України буде здійснюватися у три етапи.

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