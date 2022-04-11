Зеленский создал в Донецкой области новую военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новой военной администрации. С 10 апреля в Донецкой области сформирована Константиновская городская военная администрация Краматорского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Основываясь на законе Украины "О правовом режиме военного положения", президент Украины постановил образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области. Генеральному штабу ВСУ, а также Донецкой ОВА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации.
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