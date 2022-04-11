UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский создал в Донецкой области новую военную администрацию

Константиновка (Фото: konstrada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новой военной администрации. С 10 апреля в Донецкой области сформирована Константиновская городская военная администрация Краматорского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Основываясь на законе Украины "О правовом режиме военного положения", президент Украины постановил образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области. Генеральному штабу ВСУ, а также Донецкой ОВА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину