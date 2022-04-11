Зеленський створив у Донецькій області нову військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення нової військової адміністрації. З 10 квітня в Донецькій області сформована Костянтинівська міська військова адміністрація Краматорського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Ґрунтуючись на Законі України "Про правовий режим воєнного стану", президент України постановив утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області. Генеральному штабу ЗСУ, а також Донецької ОВА доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням нової військової адміністрації.
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