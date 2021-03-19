Зеленский: сотрудничество с Германией имеет особое значения для евроинтеграции Украины

"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственной системе Европейского союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

Также Зеленский поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку Украины в условиях российской агрессии.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что по итогам 2020 года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе.