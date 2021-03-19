Зеленський: співпраця з Німеччиною має особливе значення для євроінтеграції України

"Ми намагаємося синхронізувати і інтегрувати нашу економіку в господарській системі Європейського союзу. На цьому шляху особливе значення має співробітництво України з Німеччиною - двигун європейської інтеграції", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах диджиталізації і IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, аграрної та авіакосмічній галузях.

Також Зеленський подякував канцлера Німеччини Ангелу Меркель і німецький уряд за підтримку України в умовах російської агресії.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України в Європі.