Зеленський: співпраця з Німеччиною має особливе значення для євроінтеграції України

Президент Володимир Зеленський вважає, що співробітництво з Німеччиною має особливе значення для європейської інтеграції України. Зараз Україна прагне синхронізувати і інтегрувати свою економіку в господарській системі Європейського союзу.
Про це Зеленський заявив під час звернення до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму, передає прес-служба Офісу президента.
"Ми намагаємося синхронізувати і інтегрувати нашу економіку в господарській системі Європейського союзу. На цьому шляху особливе значення має співробітництво України з Німеччиною - двигун європейської інтеграції", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах диджиталізації і IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, аграрної та авіакосмічній галузях.
Також Зеленський подякував канцлера Німеччини Ангелу Меркель і німецький уряд за підтримку України в умовах російської агресії.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України в Європі.
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ у Євросоюз.
Як повідомляло РБК-Україна, посол Литви вважає, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у 2027 році.