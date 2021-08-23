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Зеленский сомневается в эффективности международной системы безопасности из-за оккупации Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы сделал заявление об оккупации полуострова. Он заявил, что аннексия Крыма ставит под сомнение эффективность международной системы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

По его словам, с начала аннексии Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове.

"Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека. Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории", - заявил он.

Напомним, в Киеве стартовал саммит Крымской платформы.

После саммита, как ожидается, согласуют крымскую декларацию.

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Владимир ЗеленскийКрым