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В Киеве начался саммит Крымской платформы

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 11:34
В Киеве начался саммит Крымской платформы Фото: в Киеве начался саммит Крымской платформы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители 45 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

В столичный конференц-центр "Парковый", который расположен в центре Киева - возле Верховной рады и Мариинского дворца прибыли участники "Крымской платформы".

Во время саммита будет несколько тематических дискусий:

  • консолидация международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма;
  • ужесточение санкций против России;
  • защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа;
  • безопасность в Азово-Черноморском регионе и за его пределами;
  • преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

Напомним, РБК-Украина написало все, что известно об этом мероприятии.

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Крымская платформа
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В Киеве начался саммит Крымской платформы
В Киеве начался саммит Крымской платформы
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