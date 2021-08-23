В Киеве начался саммит Крымской платформы
Фото: в Киеве начался саммит Крымской платформы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители 45 стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
В столичный конференц-центр "Парковый", который расположен в центре Киева - возле Верховной рады и Мариинского дворца прибыли участники "Крымской платформы".
Во время саммита будет несколько тематических дискусий:
- консолидация международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма;
- ужесточение санкций против России;
- защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа;
- безопасность в Азово-Черноморском регионе и за его пределами;
- преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
Напомним, РБК-Украина написало все, что известно об этом мероприятии.