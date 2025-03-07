Зеленський: сьогодні триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час

Зустріч України та США у Саудівській Аравії

Нагадаємо, наступного тижня делегації України та США зустрінуться в Саудівській Аравії. Сторони поновлюють переговори після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі.

На порядку денному майбутнє двосторонніх відносин, шлях до завершення війни та можливе підписання угоди про корисні копалини.

За даними джерел РБК-Україна, українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Західні ЗМІ також писали, що на зустрічі буде присутнім міністр оборони України Рустем Умєров.

Американську сторону представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Детальніше про майбутні переговори України та США у Саудівській Аравії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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