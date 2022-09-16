UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Reuters.

Зеленский отметил, что предложил эту договоренность ООН, которая хочет возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений.

"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я делал бы это только в обмен на наших пленных. Это я предлагал ООН", - сказал он.

Зеленский заявил, что сотни российских военных попали в плен во время контрнаступления Украины в Харьковской области. В то же время он сказал, что в России под стражей находиться больше наших военных, чем в Украине российских.

Напомним, ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это должно снизить мировые цены на удобрения. В случае успеха такого соглашения, ежегодно из РФ будут отгружать 2 млн тонн аммиака, что составит около 2,4 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООН