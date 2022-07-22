Зеленский о соглашении по зерну: это демонстрация способности Украины выстоять в войне

По его словам, благодаря этому соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт.

"Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

"Есть шанс не допустить глобальной катастрофы - голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне", - добавил президент.