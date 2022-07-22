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Зеленский о соглашении по зерну: это демонстрация способности Украины выстоять в войне

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Четырехстороннее соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины выстоять в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, благодаря этому соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт.

"Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

"Есть шанс не допустить глобальной катастрофы - голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне", - добавил президент.

Напомним, сегодня Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

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Владимир ЗеленскийЧерное море