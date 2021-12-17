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Зеленский собирает послов Украины на конференцию. Она пройдет на следующей неделе

Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский собирает послов Украины на ежегодную конференцию. Она пройдет на следующей неделе в карпатской резиденции "Синегора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Сообщается, что 21-22 декабря в Ивано-Франковской области пройдет ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Конференцию откроет Зеленский, который очертит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы на следующий год.

Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, секретаря СНБО Алексея Данилова.

Почетным гостем станет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. С видеообращением к также обратится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Владимир ЗеленскийКарпатыСинегора