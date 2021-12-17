Зеленський збирає послів на конференцію. Вона пройде наступного тижня

Повідомляється, що 21-22 грудня в Івано-Франківській області пройде щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Конференцію відкриє Зеленський, який окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підведе дипломатичні підсумки 2021 року і розповість про пріоритети роботи на наступний рік.

У другий день конференції пройдуть пленарні сесії за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, секретаря РНБО Олексія Данілова.

Почесним гостем стане міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. З відеозверненням до також звернеться міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.