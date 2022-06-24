Зеленский соберет совещание по "дорожной карте" вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее в ближайшее время проведет совещание с участием представителей правительства и парламента по "дорожной карте" вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы ОП Украины Игоря Жовквы в эфире национального телемарафона .

Он отметил, что никаких новых условий по выполнению задач в ЕС не давали.

"Буквально уже в ближайшее время Президент Украины соберет совещание с участием правительства Украины, Верховной Рады, где четко поставит задачу, как по дорожной карте выполнения тех семи рекомендаций, которые предоставила нам Европейская комиссия, так и по остальным задачам на пути к членству", - заявил Жовква.

По его словам, нет ни одной рекомендации ЕС по реформам, где бы Украины "находилась на нулевой отметке".

Напомним, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение лидеров ЕС и заявил, что Украина ждала статус кандидата на вступление "120 дней и 30 лет".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Украины быстро выполнить "домашнее задание" по вступлению в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.