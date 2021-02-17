UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.

Отметим, в 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков. В том же году была назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов.

Напомним, ранее Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загородного.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
Читайте также
СНБО может ввести санкции против "бизнеса Медведчука"
РФ совершает военное преступление: у Зеленского прокомментировали обыски в Крыму
Прогноз погоды