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Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресло

Киев, Среда 20 января 2021 15:27
Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресло
Фото: Анатолий Загородний (facebook.com/NASofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загородного.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загородного Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - говорится в указе №22/2021.

Отметим, что 7 октября физик Анатолий Загородный был избран президентом Национальной академии наук Украины. Его кандидатуру поддержали 426 человек.

Загородний - директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАНУ по научной наследия академика Владимира Вернадского. Автор более 200 работ.

Напомним, Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то Киеву придется прибегнуть к другим решениям.

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