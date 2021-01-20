ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісло

Київ, Середа 20 січня 2021 15:27
Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісло
Фото: Анатолій Загородній (facebook.com/NASofUkraine)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом Зеленський ввів до складу РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Заміського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Заміського Анатолія Глібовича - президента Національної академії наук України", - йдеться в указі №22/2021.

Відзначимо, що 7 жовтня фізик Анатолій Заміський був обраний президентом Національної академії наук України. Його кандидатуру підтримали 426 осіб.

Загородній - директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік НАНУ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАНУ з наукової спадщини академіка Володимира Вернадського. Автор понад 200 робіт.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийРНБО

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся