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Зеленский сменил состав Национального инвестсовета

Новости » Политика    09.08.2019 - 14:16
Зеленский сменил состав Национального инвестсовета
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В инвестиционный совет вошли топ-менеджеры Citigroup, Rakuten и General Electric         

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что президент ввел в состав инвестсовета замглавы Офиса президента Алексея Гончарука и Вадима Пристайко. Кроме того, в совет вошли главный исполнительный директор корпорации "Citigroup Inc." по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, глава правления и исполнительный директор "Rakuten Inc." Хироши Mикитани, а также старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" Джейми Миллер.

Напомним, в июле Зеленский в ходе государственного визита в Канаду призвал местный бизнес инвестировать в Украину и предложил создать специальный инвестиционный фонд. Он также назвал сферы ІТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых отраслями, которые могут заинтересовать инвесторов. Отметим, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ-центра во Львове.

 

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