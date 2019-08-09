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Зеленський змінив склад Національної інвестради

Новини » Політика    09.08.2019 - 14:16
Зеленський змінив склад Національної інвестради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До інвестиційної ради увійшли топ-менеджери Citigroup, Rakuten і General Electric

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що президент ввів до складу інвестради заступників голови Офісу президента Олексія Гончарука та Вадима Пристайка. Крім того, до ради увійшли головний виконавчий директор корпорації "Citigroup Inc." по роботі з країнами Європи, Близького Сходу і Африки Девід Лівінгстон, голова правління і виконавчий директор "Rakuten Inc." Хіроші Мікітані, а також старший віце-президент, фінансовий директор компанії "General Electric" Джеймі Міллер.

Нагадаємо, в липні Зеленський в ході державного візиту до Канади закликав місцевий бізнес інвестувати в Україну і запропонував створити спеціальний інвестиційний фонд. Він також назвав сфери ІТ, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин галузями, які можуть зацікавити інвесторів. Зазначимо, канадська компанія Brookfield вже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.

 

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