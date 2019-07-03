Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также Зеленский предложил канадскому бизнесу создать специальный инвестиционный фонд

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украине и предложил создать специальный инвестиционный фонд. Об этом сказал Зеленский на встрече с представителями бизнеса из Economic Club of Canada в Торонто, передает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что Украина перспективная страна с большим потенциалом роста. Он предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста… Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - сказал Зеленский.

Он добавил, что главные задачи нового руководства Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб - преодолеть контрабанду и коррупцию, прекратить давление на "белый" бизнес. Кроме того, по его словам, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины в результате прекращения контрабанды, преодоления коррупции и выведения экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год.

Зеленский также назвал ІТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых отраслями, которые могут заинтересовать инвесторов.

Отметим, что канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ-центра во Львове.

Зеленского подчеркнул, что особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь.

Президент также предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.

Напомним, Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.