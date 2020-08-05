Зеленский сменил начальника Главного управления разведки

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Глава государства уволил с должности главы ведомства Василия Бурбу.

Об этом говорится в президентском указе №307 / 2020.

Вместо Бурбы управлять Главным управлением разведки будет Кирилл Буданов. Он был назначен на эту должность указом №308 / 2020.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в Офисе президента.

Отметим, в апреле 2019 на тогдашнего офицера ГУР Буданова было совершено покушение. Российский диверсант установил под сиденьем автомобиля Буданова мину. Однако диверсант случайно взорвал собственную мину, в результате чего получил серьезную травму руки.

Кроме того, в России обвиняли Буданова якобы в причастности к спецоперации на территории оккупированного Крыма в 2016 году вместе с разведчиками Максимом Шаповалом и Александром Громовым. Шаповала взорвали в автомобиле радиоуправляемой миной в июне 2017 года.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ; новым главой ведомства стал Сергей Дусик.