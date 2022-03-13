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Зеленский сменил главу управления СБУ во Львовской области

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в управлении Службы безопасности Украины во Львовской области. Глава государства уволил Ивана Осипчука с должности главы управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Так, глава государства издал указ №129/2022, которым уволил Осипчука. После этого Зеленский подписал указ №130/2022, которым назначил нового главу управления СБУ во Львовской области.

Новым главой регионального управления стал Артем Бондаренко.

"Назначить Бондаренко Артема Игоревича начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области", - говорится в указе.

Отметим, что указы были изданы президентом вчера, 12 марта, но опубликовали их на сайте главы государства только сегодня.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныЛьвовская область