Зеленский сменил главу управления СБУ во Львовской области

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в управлении Службы безопасности Украины во Львовской области. Глава государства уволил Ивана Осипчука с должности главы управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Так, глава государства издал указ №129/2022, которым уволил Осипчука. После этого Зеленский подписал указ №130/2022, которым назначил нового главу управления СБУ во Львовской области.
Новым главой регионального управления стал Артем Бондаренко.
"Назначить Бондаренко Артема Игоревича начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области", - говорится в указе.
Отметим, что указы были изданы президентом вчера, 12 марта, но опубликовали их на сайте главы государства только сегодня.
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