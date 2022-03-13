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Зеленський змінив главу управління СБУ у Львівській області

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Глава держави звільнив Івана Осипчука з посади очільника управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Так, глава держави видав указ №129/2022, яким звільнив Осипчука. Після цього Зеленський підписав указ №130/2022, яким призначив нового очільника управління СБУ у Львівській області.

Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко.

"Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області", - йдеться в указі.

Зазначимо, що укази були видані президентом ще вчора, 12 березня, але опублікували їх на сайті глави держави лише сьогодні.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниЛьвівська область