Зеленський змінив главу управління СБУ у Львівській області

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Глава держави звільнив Івана Осипчука з посади очільника управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Так, глава держави видав указ №129/2022, яким звільнив Осипчука. Після цього Зеленський підписав указ №130/2022, яким призначив нового очільника управління СБУ у Львівській області.
Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко.
"Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області", - йдеться в указі.
Зазначимо, що укази були видані президентом ще вчора, 12 березня, але опублікували їх на сайті глави держави лише сьогодні.
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