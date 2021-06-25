Зеленский сменил главу Сумской ОГА: кто получил должность

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской областной государственной администрации. Глава государства уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.
Другим указом президент назначил на должность главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Зеленский сегодня встретился с Живицким на Банковой и вручил ему служебное удостоверение.
Дмитрий Живицкий - родился в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов".
В 2019 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".
Живицкий работал в органах местной и государственной власти, а с сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.