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Зеленский сменил главу Сумской ОГА: кто получил должность

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской областной государственной администрации. Глава государства уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.

Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе.

Другим указом президент назначил на должность главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Зеленский сегодня встретился с Живицким на Банковой и вручил ему служебное удостоверение.

Что известно о новом главе Сумской области

Дмитрий Живицкий - родился в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов".

В 2019 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Живицкий работал в органах местной и государственной власти, а с сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.

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Владимир ЗеленскийСумская область