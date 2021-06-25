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Зеленський змінив главу Сумської ОДА: хто отримав посаду

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської обласної державної адміністрації. Глава держави звільнив з Василя Хому з посади керівника Сумської області.

Про це йдеться в опублікованому на сайті президента указі.

Іншим указом президент призначив на посаду глави Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Зеленський сьогодні зустрівся з Живицьким на Банковій та вручив йому службове посвідчення.

Що відомо про нового очільника Сумської області

Дмитро Живицький - народився в Сумах. У 2004-му закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".

У 2019 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю "публічне управління та адміністрування".

Живицький працював у органах місцевої та державної влади, а з вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.

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Володимир ЗеленськийСумская область