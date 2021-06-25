Зеленський змінив главу Сумської ОДА: хто отримав посаду

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської обласної державної адміністрації. Глава держави звільнив з Василя Хому з посади керівника Сумської області.
Іншим указом президент призначив на посаду глави Сумської ОДА Дмитра Живицького.
Зеленський сьогодні зустрівся з Живицьким на Банковій та вручив йому службове посвідчення.
Дмитро Живицький - народився в Сумах. У 2004-му закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".
У 2019 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю "публічне управління та адміністрування".
Живицький працював у органах місцевої та державної влади, а з вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.