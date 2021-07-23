UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. На его место он назначил Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента.

Зеленский уволил Кондратюка с должности главы СВР, причины в указе не указаны.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Президент Украины назначил Валерия Кондратюка главой СВР 20 июня 2020 года, уволив с этой должности Евдокимова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийразведка