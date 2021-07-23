Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Зеленский уволил Кондратюка с должности главы СВР, причины в указе не указаны.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Президент Украины назначил Валерия Кондратюка главой СВР 20 июня 2020 года, уволив с этой должности Евдокимова.