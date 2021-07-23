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Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. На його місце він призначив Олександра Литвиненка - генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на укази президента.

Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови СЗР, причини в указі не зазначені.

"Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

На його місце президент призначив Литвиненко, якого перед тим звільнив з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Президент України призначив Валерія Кондратюка главою СВР 20 червня 2020 року, звільнивши з цієї посади Євдокимова.

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Володимир Зеленськийрозвідка