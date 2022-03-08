Зеленский сменил главу Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский в условиях войны сменил главу Кировоградской областной государственной администрации. Область возглавил Андрей Райкович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
В частности, указами президента с этой должности уволена Мария Черная и назначен Андрей Райкович.
Отметим, до этого Райкович занимал пост мэра Кропивницкого.
Напомним, до этого президент Зеленский сменил глав в двух областях. Новым главой Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко, а Черкасскую область возглавил разведчик Игорь Табурец.
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