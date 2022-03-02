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Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей

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Киев, Среда 02 марта 2022 10:56
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Витлалий Носач РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав в двух областях. Новым руководителем Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко, а Черкасскую область возглавил разведчик Игорь Табурец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

"Назначить Табурца Игоря Ивановича председателем Черкасской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Вместе с тем опубликован указ и о назначении нового руководителя Одесской ОГА.

"Назначить Марченко Максима Михайловича председателем Одесской областной государственной администрации", - указано в следующем указе.

Что известно о Марченко

В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Впоследствии, в 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, многие успешные военные операции были проведены под командованием полковника Марченко.

Что известно о табурете

Генерал-майор Игорь Табурец до назначения главой областной администрации был советником действующего председателя Александра Скичко. Также он является советником Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской Военной администрации. Эту должность занял генерал-майор Вооруженных сил Украины Николай Жирнов.

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Владимир Зеленский Областная государственная администрация Одесса Черкасская область
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