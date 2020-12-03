Зеленский сменил главу Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский назначил нового временного главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козыря, который до этого занимал должность заместителя главы ОГА.

Напомним, 2 декабря Кабмин согласовал увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА. Он переходит на другую работу.

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил Гусева главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны. На выборах в Раду он был под номером 41 в списке "Слуги народа", но еще до голосования на фоне информационной атаки заявил, что не идет на парламентские выборы.

Ранее РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" сообщало, что в ближайшее время по разным причинам планируется увольнение глав Днепропетровской, Запорожской и Черниговской ОГА.