Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської областей

Президент України Володимир Зеленський змінив голів у двох областях. Новим керівником Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко, а Черкаську область очолив розвідник Ігор Табурець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

"Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Разом з тим опубліковано указ й про призначення нового керівника Одеської ОДА.

"Призначити Марченка Максима Михайловича головою Одеської обласної державної адміністрації", - вказано в наступному указі.

Що відомо про Марченка

У 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Згодом, у 2017 році був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади, на якій затримався ненадовго, бо вже за рік очолив іншу бригаду. Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України, багато успішних військових операцій були проведені під командуванням полковника Марченка.

Що відомо про Табурця

Генерал-майор Ігор Табурець до призначення головою обласної адміністрації був радником чинного голови Олександра Скічка. Також він є радником Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський призначив нового голову Київської міської Військової адміністрації. Цю посаду зайняв генерал-майор Збройних сил України Микола Жирнов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.