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Зеленський: у Слов'янську через удари окупантів пошкоджено понад півсотні житлових будинків

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Київ, Субота 15 квітня 2023 22:04
Зеленський: у Слов'янську через удари окупантів пошкоджено понад півсотні житлових будинків Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вчора, 14 квітня, пошкодили понад 50 житлових будинків у Слов'янську за допомогою ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У Слов'янську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків - ще тіла загиблих, на жаль", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що з понад 50 пошкоджених російськими окупантами будинків 30 - багатоквартирні.

При цьому глава держави нагадав, що наразі відомо про понад 20 поранених та 11 загиблих внаслідок ворожого ракетного удару.

"Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати та забувати", - наголосив президент.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов'янську Донецької області. Загинули мирні люди.

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