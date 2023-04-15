Зеленский: в Славянске из-за ударов оккупантов повреждено более полсотни жилых домов

Российские оккупанты вчера, 14 апреля, повредили более 50 жилых домов в Славянске при помощи ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, произошедшего вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что из более 50 поврежденных российскими оккупантами домов 30 - многоквартирные.

При этом глава государства напомнил, что пока известно о более 20 раненых и 11 погибших в результате вражеского ракетного удара.

"Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", - подчеркнул президент.