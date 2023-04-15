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Зеленский: в Славянске из-за ударов оккупантов повреждено более полсотни жилых домов

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Киев, Суббота 15 апреля 2023 22:04
Зеленский: в Славянске из-за ударов оккупантов повреждено более полсотни жилых домов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вчера, 14 апреля, повредили более 50 жилых домов в Славянске при помощи ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, произошедшего вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что из более 50 поврежденных российскими оккупантами домов 30 - многоквартирные.

При этом глава государства напомнил, что пока известно о более 20 раненых и 11 погибших в результате вражеского ракетного удара.

"Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", - подчеркнул президент.

Напомним, вчера,14 апреля, российские оккупанты ударили ракетами С-300 по Славянску Донецкой области. Погибли мирные люди.

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