ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про скорочення Кабміну: роздута інституція, але нехай зараз не бояться

Четвер 11 січня 2024 21:02
UA EN RU
Зеленський про скорочення Кабміну: роздута інституція, але нехай зараз не бояться Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що склад Кабінету міністрів є великим, проте наразі скорочення не планується. Він зазначив, що цифровізація полегшує керівні процеси державними інституціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу українського президента з представниками балтійських ЗМІ.

"Ми зменшуємо максимально бюрократію, але її ще дуже багато. І тут цифровізація до речі дуже допомагає", - сказав Зеленський сьогодні, 11 січня, у столиці Латвії Ризі у спілкуванні з журналістами.

За словами глави держави, є розуміння, що "інституції роздуті, що Кабмін великий... Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться".

"Я маю на увазі в цілому керувати такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні за допомогою діджітал змін можна робити простіше", - зауважив Зеленський.

Також він розповів, що нині багато нарад відбуваються онлайн, і це - щоденно.

"Війна навчила багатьом речам", - додав президент.

Питання про скорочення уряду

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року на прес-конференції у Києві президент Володимир Зеленський висловився про бажання скоротити склад уряду, та відзначив дефіцит коштів для фінансування його утримання. Також глава держави розповів, що не може дозволити собі позбутися кого-небудь зі своєї команди.

"Я не можу їх змінювати, ми станемо слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. Не можу дозволити цього собі... Повністю всіх розпустити я не можу - хто має працювати", - наголосив він тоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Правительство
NEWS
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації