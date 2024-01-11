Зеленский о сокращении Кабмина: раздутый институт, но пусть сейчас не боятся
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что состав Кабинета министров велик, однако пока сокращения не планируется. Он отметил, что цифровизация облегчает руководящие процессы государственными институциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга украинского президента с представителями балтийских СМИ.
"Мы уменьшаем максимально бюрократию, но ее еще очень много. И здесь цифровизация очень помогает", - сказал Зеленский сегодня, 11 января, в столице Латвии Риге в общении с журналистами.
По словам главы государства, есть понимание, что "институции раздуты, что Кабмин велик... Но пусть сейчас не боятся в Кабмине, пусть успокоятся".
"Я имею в виду в целом управлять такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня с помощью диджитал перемен можно делать проще", - отметил Зеленский.
Также он рассказал, что сейчас многие совещания проходят онлайн, и это - ежедневно.
"Война научила многим вещам", - добавил президент.
Вопрос о сокращении правительства
Напомним, 19 декабря 2023 года на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский высказался о желании сократить состав правительства и отметил дефицит средств для финансирования его содержания. Также глава государства рассказал, что не может позволить себе избавиться от кого-либо из своей команды.
"Я не могу их менять, мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу позволить себе этого... Полностью всех распустить я не могу - кто должен работать", - подчеркнул он тогда.
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