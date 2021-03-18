UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский: скоро появится понимание, когда встретится "нормандская четверка"

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время уже будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки". Но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата.

Об этом на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что саммит в нормандском формате планируют провести в апреле. Но, по его мнению, нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность. Он также считает, что на таких переговорах должен присутствовать представитель США.

Как стало известно позже, в России ничего не знают о планах провести саммит в апреле, и у президента Владимира Путина в графике на следующий месяц нет участия в таком мероприятии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассНормандская четверка
Читайте также
Зеленский: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость Украины
Прогноз погоды