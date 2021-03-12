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У Путина в графике пока нет нормандской встречи в апреле, - Кремль

Новина українською → Москва, Пятница 12 марта 2021 15:05
У Путина в графике пока нет нормандской встречи в апреле, - Кремль Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

У президента Владимира Путина в рабочем графике нет встречи "нормандской четверки" в апреле. Ранее возможность такого саммита допустил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"В графике Путина пока нет встречи лидеров "нормандской четверки" в апреле", - заявил Песков.

В то же время другой источник "РИА Новости" в Кремле заявил, что никаких предложений, приглашений и других документов по нормандскому саммиту российской стороне не поступало.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что на сегодня идет большая работа на уровне политических советников, которые решают вопрос проведения нормандского саммита на высшем уровне. По его словам, такая встреча планируется на апрель. В то же время он подчеркнул, что пока нельзя с уверенностью сказать, состоится ли такая встреча.

Также сообщалось, что политические советники должны рассмотреть предложения Франции и Германии, которые могут лечь в основу нового мирного плана по Донбассу. На сегодня предложения эти не разглашаются, а Россия вообще отрицает их наличие.

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