У Путина в графике пока нет нормандской встречи в апреле, - Кремль

В то же время другой источник "РИА Новости" в Кремле заявил, что никаких предложений, приглашений и других документов по нормандскому саммиту российской стороне не поступало.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что на сегодня идет большая работа на уровне политических советников, которые решают вопрос проведения нормандского саммита на высшем уровне. По его словам, такая встреча планируется на апрель. В то же время он подчеркнул, что пока нельзя с уверенностью сказать, состоится ли такая встреча.

Также сообщалось, что политические советники должны рассмотреть предложения Франции и Германии, которые могут лечь в основу нового мирного плана по Донбассу. На сегодня предложения эти не разглашаются, а Россия вообще отрицает их наличие.