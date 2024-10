Зеленський сказав, що буде, якщо партнери не підтримають план перемоги

"Що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти, або не підтримують план?" - запитав президент та зазначив, що плані є і зброя, запрошення до НАТО, а також є економічне посилення.

За його словами, планом визначено, що в Україні будуть інвестиції, а ресурси будуть захищені, що вони не діставатимуться Росії або її союзникам.

"І якщо не дадуть нам, буде дуже складно. І це такий буде privileges from the world to russia. Слабкість України - це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, запрошення до НАТО, а також, наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї - Україна може мати превентивно.

"Тобто це ще не членство в НАТО. Так, це запрошення, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не на одинці. А також зі зброєю, з пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет завжди є можливість дати сигнал, що "давайте зупинимо війну", "зупиняйте війну". А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити", - повідомив президент.

На уточнююче питання, чи означає це, що без виконання пунктів плану перемоги, наприклад без запрошення до НАТО, не можна буде провести 2-й саміт миру він відповів:

"Ні, це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлений по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія, її представники. На мою думку, Україна має бути там сильною. І що буде, якщо не дадуть (запрошення в НАТО - ред.)? Ми все одно будемо боротися. І все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права. Але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт",- сказав Зеленський.

Водночас, як зазначив президент, позиції України на другому саміті, коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії, будуть "набагато слабкішими".